План смерти на месяц: 31-летняя программистка медленно умерла из-за советов ChatGPT

Родители 31-летней Боуэн Ван, скончавшейся в феврале 2026 года, подали иск против компании OpenAI. Семья программистки Amazon утверждает, что ChatGPT помогал женщине уменьшать дозировку противоэпилептического препарата и рекомендовал скрывать это от лечащего врача. Об этом сообщает TrashExpert со ссылкой на IT Home и The New York Times.

Боуэн принимала ламотриджин для контроля эпилептических приступов. Благодаря назначенному лечению их частота сократилась до нескольких эпизодов в месяц. Однако женщина опасалась, что лекарство мешает ей свободно говорить во время собеседований при устройстве на работу.

В январе она обратилась к ChatGPT с вопросом о снижении дозировки. Согласно материалам иска, чат-бот составил для неё соответствующий план, а перед посещением врача якобы посоветовал не рассказывать о самостоятельном изменении лечения. Кроме того, как утверждают родственники, нейросеть одобрила решение отказаться от анализа крови, который мог показать снижение концентрации препарата в организме.

Лечащий врач женщины Николас Пулос заявил, что с учётом её истории болезни не рекомендовал бы прекращать приём препарата. После смерти Боуэн анализы выявили концентрацию ламотриджина примерно в пять раз ниже нижней границы терапевтического диапазона.

Родители погибшей считают, что OpenAI должна была предусмотреть более строгие ограничения на медицинские рекомендации чат-бота. В компании назвали случившееся глубоко трагичным и отметили, что более новые модели лучше распознают ситуации, требующие срочной медицинской помощи.

Журналисты The New York Times изучили более 270 тысяч сообщений из переписки женщины с ChatGPT. По их подсчётам, Боуэн не менее 158 раз выражала тревогу из-за изменения дозировки. Когда она жаловалась на спутанность сознания и потерю ощущения времени, чат-бот связывал симптомы с привыканием организма к меньшему количеству лекарства.