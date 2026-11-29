В Великобритании досрочно освободили организатора международной интернет-сети, участники которой платили за видеозаписи пыток и убийств обезьян. Как сообщает Daily Mail, 30-летний уроженец Польши Бартош Поклек сейчас ожидает депортации на родину.

Центром деятельности международного сообщества стала съёмная комната в неприметном трёхэтажном доме на юго-востоке Лондона. Оттуда бывший складской рабочий координировал работу сети, объединявшей любителей жестокого обращения с животными из разных стран.

Непосредственно над обезьянами издевались в Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии. Жертвами преимущественно становились детёныши длиннохвостых макак. Участники сообщества платили сотни фунтов стерлингов за видеозаписи издевательств над животными.

При обыске полиция обнаружила около 10,5 тысячи компьютерных файлов. Среди них, по данным британской прокуратуры, оказалось почти три тысячи видеозаписей с жестоким обращением с обезьянами.

Поклек получил три года и три месяца лишения свободы по совокупности нескольких преступлений, включая не только содействие жестокому обращению с животными, но и преступления, связанные с наркотиками и непристойными изображениями несовершеннолетних. Однако благодаря времени, проведённому под стражей до суда, и программе досрочного освобождения он покинул тюрьму спустя несколько недель после вынесения приговора.

Сейчас мужчина находится под стражей в ожидании депортации. Кроме того, в отношении него действуют пятилетние ограничения на использование интернета и проведение финансовых операций.