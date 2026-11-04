Плесень на стенах может оказаться куда более серьёзной проблемой, чем кажется на первый взгляд. Даже эффективные противогрибковые средства не помогут надолго, если в квартире остаётся источник сырости: протекающие трубы, плохая вентиляция или промерзающие стены. Как найти причину появления грибка, правильно обработать поражённые поверхности и снизить риск его повторного появления, Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

По словам специалиста, прежде чем хвататься за чистящие средства и начинать ремонт, необходимо выяснить, откуда в помещении берётся лишняя влага. Простая обработка поверхности не решит проблему, если условия для развития грибка сохраняются. Например, зимой плесень может возвращаться на промерзающую стену, особенно если в комнате постоянно повышена влажность.

Место появления плесени может подсказать возможную причину. Если она возникает в углах наружных стен, за шкафом или возле окон, проблема может быть связана с конденсатом. Также стоит проверить герметичность швов, состояние фасада и отсутствие протечек труб. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

Чтобы контролировать микроклимат, эксперт рекомендует обзавестись бытовым гигрометром. Этот прибор поможет отслеживать уровень влажности и вовремя заметить отклонения от нормы. Оптимальным ориентиром относительной влажности воздуха для жилого помещения считается 40–60%. Если показатель регулярно превышает 60%, необходимо принимать меры для его снижения.

Небольшие участки грибка на твёрдых поверхностях можно обработать специальным противогрибковым составом, строго следуя инструкции производителя. После процедуры поверхность нужно полностью высушить. Если в помещении планируется ремонт, после удаления плесени и устранения причины сырости можно дополнительно нанести антисептическую грунтовку перед отделочными работами. Однако рассчитывать только на неё не стоит: грунтовка не заменяет полноценную очистку и не устраняет источник поступления влаги.

Если проблема связана с повышенной влажностью воздуха, может потребоваться бытовой осушитель. На кухне и в ванной комнате важно проверить работу вытяжной вентиляции. При обнаружении протечек необходимо сначала отремонтировать трубы, а если вода проникает через негерметичные швы, восстановить их герметичность. Только после устранения причины сырости можно переходить к отделке.

«Закрашивать поражённый участок без предварительной очистки и просушки не стоит: источник проблемы при этом сохраняется, поэтому плесень может снова проявиться на поверхности», — предупредила Чихринова.

Эксперт также объяснила, в каких случаях самостоятельно бороться с грибком уже не стоит. Если плесень занимает большую площадь, регулярно появляется снова после обработки или обнаруживается под обоями и штукатуркой, лучше обратиться к специалистам. Поводом для профессиональной помощи также становятся постоянно влажные стены, устойчивый запах сырости и невозможность самостоятельно определить источник повышенной влажности.

Ранее Life.ru рассказывал, где россияне чаще всего обнаруживают плесень в своих квартирах. По данным исследования, с этой проблемой сталкивался каждый четвёртый опрошенный. Эксперты напомнили, что предотвратить повторное появление грибка помогают исправная вентиляция, устранение протечек и контроль влажности воздуха.