Почти четверть россиян страдает от плесени: где она «обитает» и как влияет на здоровье

Почти четверть опрошенных россиян — 24,5% — сталкивались с плесенью на стенах, полу или потолке дома в холодное время года. Такие данные получила компания РОКВУЛ в ходе онлайн-опроса 1873 человек в сентябре 2026 года, результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

Чаще всего грибок обнаруживали в ванной комнате или туалете — об этом сообщили 68% тех, кто сталкивался с плесенью. По 36% замечали её у оконных откосов и на кухне, 16% — в углах комнат, 12% — на потолке. Реже плесень находили возле входной двери и под напольным покрытием.

Проблема может обостряться при высокой влажности, плохой вентиляции, промерзании стен и образовании конденсата. Риск также повышают ошибки при утеплении и ремонте, из-за которых отдельные участки конструкций сильнее охлаждаются.

«Плесень часто становится следствием целого комплекса проблем, связанных с температурно-влажностным режимом конструкции. Например, если монтаж теплоизоляционного слоя был проведен с ошибками или поверхность стены была недостаточно утеплена, то возрастает вероятность образования конденсата», — рассказал менеджер по развитию DIY-сегмента и направления «Акустика» компании РОКВУЛ Александр Коршунов.

Сырость и плесень в помещениях действительно связывают с повышенным риском ряда респираторных и аллергических симптомов. В частности, научные обзоры указывают на связь с заложенностью носа, раздражением верхних дыхательных путей и обострением симптомов астмы у чувствительных людей. При этом не все жалобы, которые могут возникать у жильцов, можно однозначно объяснить именно воздействием плесени.

Врач-терапевт ИНВИТРО Евгений Космынин советует не ограничиваться удалением видимого пятна. По его словам, важно сначала найти источник влаги — например, протечку, конденсат или проблему с вентиляцией, — иначе грибок может появиться снова.

По данным специалистов, снизить риск помогает регулярное проветривание, исправная вентиляция и отопление, а также устранение промерзания и протечек. Если плесень уже появилась, сначала стоит убрать причину сырости и лишь затем обрабатывать поражённые поверхности.

Ранее Life.ru рассказывал, почему плесень в квартире нельзя просто закрасить. Мастер по ремонту Виктор Ивин объяснял, что главным условием борьбы с сыростью остаётся нормальная вентиляция: без неё любые другие меры дают лишь временный эффект. Специалист советовал в первую очередь проверить тягу в вентиляционных каналах и устранить источник повышенной влажности. По его словам, если этого не сделать, грибок может вернуться даже после косметического ремонта.