«Плохое время для троллинга»: Основатель Binance попросил Маска остановиться

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао попросил Илона Маска прекратить иронизировать над ситуацией после масштабного взлома платформы. Поводом стали реакции миллиардера на публикации Чжао о безопасности пользователей.

Маск отреагировал эмодзи огня и смеющегося лица на публикацию Чжао от 28 октября, в которой тот советовал пользователям не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения в электронных письмах даже от знакомых отправителей.

В ответ основатель Binance заявил, что уважает предпринимателя, однако сейчас считает подобные шутки неуместными.

«Илон, я очень тебя уважаю, но сейчас плохое время для троллинга. Пожалуйста, остановись», — написал Чжао.

Он также напомнил, что Binance вложила $500 млн в покупку Twitter Маском. По словам Чжао, связанные с этой инвестицией акции SPCX сейчас стоят более $1 млрд. Основатель Binance попросил миллиардера вместо насмешек оказать компании поддержку.

Сам Чжао не заявлял о намерении продавать эти активы. Представители Binance также утверждали, что компания располагает достаточными средствами для покрытия последствий атаки.