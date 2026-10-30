«Плохое время для троллинга»: Основатель Binance попросил Маска остановиться
Основатель Binance попросил Маска прекратить троллинг после взлома биржи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао попросил Илона Маска прекратить иронизировать над ситуацией после масштабного взлома платформы. Поводом стали реакции миллиардера на публикации Чжао о безопасности пользователей.
Маск отреагировал эмодзи огня и смеющегося лица на публикацию Чжао от 28 октября, в которой тот советовал пользователям не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения в электронных письмах даже от знакомых отправителей.
В ответ основатель Binance заявил, что уважает предпринимателя, однако сейчас считает подобные шутки неуместными.
«Илон, я очень тебя уважаю, но сейчас плохое время для троллинга. Пожалуйста, остановись», — написал Чжао.
Он также напомнил, что Binance вложила $500 млн в покупку Twitter Маском. По словам Чжао, связанные с этой инвестицией акции SPCX сейчас стоят более $1 млрд. Основатель Binance попросил миллиардера вместо насмешек оказать компании поддержку.
Сам Чжао не заявлял о намерении продавать эти активы. Представители Binance также утверждали, что компания располагает достаточными средствами для покрытия последствий атаки.
Ранее Life.ru подробно разбирал последствия масштабного инцидента с Binance. По последним данным на 30 октября, пополнение счетов работает, вывод средств остаётся приостановленным, а биржа рассчитывает восстановить его в течение 48 часов. Компания оценивает затронутые активы примерно в $6,3 млрд и сообщает о заморозке около $3 млрд. Что происходит с Binance после взлома, когда вернут вывод средств и что будет с деньгами пользователей — в материале Life.ru.