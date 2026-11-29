Площадь пожара на складе в подмосковных Химках увеличилась почти вдвое — с 4 до 7,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в «Максе».

Возгорание произошло на территории складского комплекса на Заводской улице. По предварительной информации, внутри здания хранится мебель.

К борьбе с огнём привлекли 80 специалистов и 28 единиц техники. МЧС направляло к месту дополнительные силы.

Тушение пожара на складе в Химках. Видео © «Макс» / МЧС Московской области

Ранее Life.ru сообщал, что на горящем складе в Химках начали взрываться газовые баллоны и обрушилась кровля. На тот момент площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров. Тушение осложнялось большим количеством горючих материалов внутри здания.