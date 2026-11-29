Пожар на складе в подмосковных Химках продолжает распространяться, площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров. В здании обрушилась кровля и начали взрываться газовые баллоны, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на складе мебели в Химках. Видео © Max / МЧС Московской области

По данным ведомства, в здании находится мебельный склад. Большое количество горючих материалов осложняет работу пожарных. МЧС продолжает направлять дополнительные силы на место происшествия. Сейчас с огнём борются 80 специалистов, ведомство задействовало 28 единиц техники.

Ранее Life.ru писал, что крупный пожар вспыхнул на складе на Заводской улице в Химках. Изначально огонь охватил четыре тысячи квадратных метров здания. На место происшествия прибыли 45 сотрудников МЧС и 15 единиц специальной техники.