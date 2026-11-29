Крупный пожар вспыхнул на территории склада в подмосковных Химках. По предварительным данным, огонь охватил четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило с Заводской улицы. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, они обнаружили горящее складское здание. Для борьбы с огнём ведомство задействовало 45 человек и 15 единиц специальной техники. Подробности происшествия специалисты уточняют.

Ранее Life.ru писал о пожаре в жилой многоэтажке на западе Москвы, откуда спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе четверых детей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в телевизоре. Молодые супруги уснули во время просмотра телевизора, а проснулись уже от резкого запаха гари.