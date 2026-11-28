На западе Москвы произошёл пожар в строящемся здании на улице Кастанаевской. Над местом возгорания поднялся густой столб дыма, который заметили жители нескольких районов столицы. В Сети появились кадры ЧП.

Пожар в Москве. Видео © VK / Крылатское, Кунцево, соседи

По словам очевидцев, перед появлением дыма раздался громкий хлопок. Вскоре над строящимся зданием стало видно задымление. Дым от пожара наблюдали не только в районе Кастанаевской улицы, но и жители Солнцева и Очакова-Матвеевского, делясь комментариями в местных пабликах.

Ранее Life.ru писал, что в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» произошёл пожар. Возгорание возникло в подсобном помещении на минус первом этаже небоскрёба. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули около 150 человек.