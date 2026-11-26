Пожар произошёл на минус первом этаже башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити». Огонь вспыхнул в подсобном помещении небоскрёба по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Ещё до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули около 150 человек. Никто не пострадал.

К настоящему моменту огонь полностью потушен. Спасатели обследовали соседние помещения и убедились в отсутствии опасности. Экстренные службы покидают место происшествия.

Напомним, ранее в центре Москвы загорелся шоурум на стройке элитного жилого комплекса «Никитский 6». Пламя распространилось на фасад здания, строительный забор и рекламные конструкции.