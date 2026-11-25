В центре Москвы загорелся шоурум на строительной площадке клубного дома «Никитский 6», расположенного примерно в 500 метрах от Кремля. Огонь возник на втором этаже и распространился на фасад здания, строительный забор, рекламные экраны и стройматериалы. Об этом сообщает Mash.

Шоурум загорелся на стройке элитного ЖК в центре Москвы. Видео © Telegram / Мосфид • Новости Москвы

Речь идёт об одной из самых дорогих новостроек столицы. По данным площадок недвижимости, стоимость квартир в комплексе достигает 869 млн рублей. Сдать дом планировали в IV квартале 2026 года.

В клубном доме предусмотрено 57 квартир и четыре пентхауса с просторными террасами, дровяными каминами и панорамными видами на исторический центр Москвы. Для жителей также запроектированы трёхуровневый подземный паркинг на 135 машино-мест, собственная автомойка, консьерж-сервис, библиотека и зал для занятий йогой и пилатесом. На первом этаже комплекса предусмотрены коммерческие помещения для ресторанов и бутиков.

Ранее Life.ru писал о крупном возгорании на территории особой экономической зоны «Липецк». Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что загорелись складские помещения одного из предприятий, после чего к тушению привлекли экстренные службы.