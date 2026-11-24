Сильный пожар вспыхнул на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». Огонь охватил склады одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На месте происшествия работают подразделения МЧС и сотрудники других экстренных служб. По последним данным, обошлось без пострадавших.

«По уточнённой информации от оперативных служб, пострадавших, к счастью, нет. Расчёты продолжают бороться с огнём», — заявил Артамонов.

К месту пожара направляют передвижную экологическую лабораторию. Как сообщает местное издание «Город Липецк» со ссылкой на региональное министерство экологии и природных ресурсов, специалисты проверят состояние воздуха в районе возгорания.

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации открытого горения на складе в приморской Находке. Огонь распространился на 2300 квадратных метров, а борьба с ним продолжалась всю ночь. К тушению привлекли около 40 сотрудников МЧС и девять единиц спецтехники.