В Новосибирске пожар охватил три дома и автосервис, погибла женщина
Обложка © «Макс» / МЧС Новосибирской области
В Новосибирске женщина погибла при пожаре, охватившем три частных дома и автосервис. О последствиях возгорания сообщило региональное МЧС в «Максе».
Огонь вспыхнул ночью 23 ноября на улице Волочаевской. Из-за сильных порывов ветра и плотной застройки пламя быстро перекинулось на соседние участки.
Из одного из горящих домов самостоятельно выбрался 59-летний мужчина. Он получил серьёзные ожоги, его госпитализировали в реанимацию.
«Во время проливки сгоревших конструкций и разбора завалов пожарные обнаружили погибшую женщину», — говорится в сообщении ведомства.
Площадь пожара предварительно составила 750 квадратных метров. Огонь повредил три частных дома, хозяйственные постройки и автосервис, где полностью сгорели три автомобиля.
Тушение крупного пожара в Новосибирске. Видео © «Макс» / МЧС Новосибирской области
На локализацию возгорания пожарным потребовалось полтора часа. Ещё столько же заняла ликвидация открытого горения. В тушении участвовали 49 человек и 14 единиц техники.
Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на складе и в торговом помещении в приморской Находке. Огонь охватил около 2300 квадратных метров, а после возгорания кровли склада перекинулся на соседний супермаркет, где частично обрушилась крыша. Пожар полностью ликвидировали, никто не пострадал.