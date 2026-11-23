В Новосибирске женщина погибла при пожаре, охватившем три частных дома и автосервис. О последствиях возгорания сообщило региональное МЧС в «Максе».

Огонь вспыхнул ночью 23 ноября на улице Волочаевской. Из-за сильных порывов ветра и плотной застройки пламя быстро перекинулось на соседние участки.

Из одного из горящих домов самостоятельно выбрался 59-летний мужчина. Он получил серьёзные ожоги, его госпитализировали в реанимацию.

«Во время проливки сгоревших конструкций и разбора завалов пожарные обнаружили погибшую женщину», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара предварительно составила 750 квадратных метров. Огонь повредил три частных дома, хозяйственные постройки и автосервис, где полностью сгорели три автомобиля.

Тушение крупного пожара в Новосибирске. Видео © «Макс» / МЧС Новосибирской области

На локализацию возгорания пожарным потребовалось полтора часа. Ещё столько же заняла ликвидация открытого горения. В тушении участвовали 49 человек и 14 единиц техники.