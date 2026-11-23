Пожар в ТЦ и на складе в Находке потушили на площади 2300 квадратов
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В Находке Приморского края пожарные полностью потушили склад, где огонь охватил около 2300 квадратных метров. Пожар обошёлся без погибших и пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 12:02 (05:02 мск — Прим. Life.ru) пожар полностью ликвидирован на площади около 2 300 квадратных метров», — указали в сообщении.
Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства возгорания. Прокуратура Приморья также начала отдельную проверку по факту ЧП.
Как писал Life.ru, огонь вспыхнул на Находкинском проспекте в 00:26 по местному времени. Сначала загорелась крыша склада, затем пламя охватило кровлю соседнего супермаркета. Часть его крыши обрушилась.
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