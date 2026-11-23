В Находке Приморского края пожарные полностью потушили склад, где огонь охватил около 2300 квадратных метров. Пожар обошёлся без погибших и пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 12:02 (05:02 мск — Прим. Life.ru) пожар полностью ликвидирован на площади около 2 300 квадратных метров», — указали в сообщении.

Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства возгорания. Прокуратура Приморья также начала отдельную проверку по факту ЧП.

Как писал Life.ru, огонь вспыхнул на Находкинском проспекте в 00:26 по местному времени. Сначала загорелась крыша склада, затем пламя охватило кровлю соседнего супермаркета. Часть его крыши обрушилась.