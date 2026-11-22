Пожарным удалось остановить распространение огня на территории склада и магазина в приморской Находке. Возгорание локализовано на площади 2300 квадратных метров, сообщили в краевом главке МЧС.

Место пожара в Находке. Видео © «Макс» / МЧС Приморского края

«Пожар локализован. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на Находкинском проспекте. Первоначально загорелось складское помещение, после чего пламя перекинулось на расположенный рядом магазин. Из-за высокой температуры и огня часть кровли здания обрушилась.

К тушению привлекли около 40 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.