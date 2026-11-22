В приморской Находке пожар со склада перекинулся на магазин и привёл к частичному обрушению крыши. Площадь возгорания достигла 2300 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Пожар начался в складском помещении на Находкинском проспекте. Когда спасатели прибыли на место, здание уже горело. Затем пламя распространилось на расположенный рядом магазин, где не выдержала кровля.

С огнём борются около 40 пожарных. Для тушения задействованы девять единиц специальной техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в цехе по переработке сои в Приморье. В селе Степное пламя охватило около тысячи квадратных метров производственного помещения и частично перекинулось на крышу. Пожар удалось полностью ликвидировать 21 ноября.