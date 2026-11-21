В Приморье пожар охватил около тысячи квадратных метров цеха по переработке сои в селе Степное. Возгорание началось поздно вечером 20 ноября, а полностью ликвидировать его удалось лишь на следующий день. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 20 ноября в 23:02. К моменту их прибытия огонь распространился внутри производственного помещения и частично перекинулся на кровлю. На место направили 12 пожарных и пять единиц техники. К 05:01 открытое горение удалось остановить, однако работы на объекте продолжались ещё несколько часов. Спасатели разбирали конструкции и проливали место возгорания. Полностью ликвидировать пожар удалось в 10:55.

Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС проводят проверку, чтобы установить причину возгорания. Краевая прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств, ведомство также проверит соблюдение требований пожарной безопасности.

Ранее на юге Москвы при пожаре в квартире погиб человек. Возгорание произошло на кухне жилого дома на улице Подольских Курсантов. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома № 6. Площадь пожара составила около шести квадратных метров. Несмотря на небольшие масштабы возгорания, избежать гибели человека не удалось.