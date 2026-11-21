В центральном районе Сочи загорелся автомобиль Range Rover. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает SHOT.

Range Rover взорвался в центральном районе Сочи. Фото © SHOT

Как рассказали местные жители, около 30 минут назад они услышали три гулких звука взрыва на улице Роз (микрорайон Центральный). После этого они увидели пламя от пожара.

По словам горожан, загорелся чёрный Range Rover, припаркованный возле жилого дома. Внедорожник полностью выгорел.

Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Life.ru публиковал кадры задержания подозреваемой в подрыве автомобиля журналиста Сергея Заворотного. На видео Следственного комитета показаны допрос девушки и её сопровождение сотрудниками правоохранительных органов. В ФСБ заявили, что покушение было совершено по заданию украинских спецслужб. Расследование продолжается.