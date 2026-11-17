Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный пришёл в сознание после покушения в Москве. Пострадавший перенёс четыре хирургические операции, однако по-прежнему нуждается в искусственной вентиляции лёгких. О состоянии 72-летнего мужчины сообщает Telegram-канал SHOT.

Тяжёлые травмы Заворотный получил 13 ноября, когда на Кировоградской улице в столичном районе Чертаново взорвался его внедорожник. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него повреждение головного мозга, переломы рёбер и ноги, а также ампутации левой руки.

По подозрению в причастности к нападению задержали 21-летнюю Елизавету. По версии следствия, девушка оказалась под влиянием телефонных аферистов. Сначала злоумышленники убедили её перечислить крупную сумму денег, а затем поручили установить взрывное устройство под автомобиль бывшего советника.