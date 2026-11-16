Мошенники начали обрабатывать 21-летнюю москвичку, подозреваемую в причастности к покушению на журналиста Сергея Заворотного, за несколько месяцев до взрыва его автомобиля. По данным Telegram-канала Mash, сначала злоумышленники потребовали у девушки по имени Лиза 20 тысяч рублей, а затем стали выманивать всё более крупные суммы.

Ообщение с аферистами началось в июле 2026 года. Постепенно финансовые требования сменились поручениями, связанными со слежкой за Заворотным. Девушке велели наблюдать за его автомобилем, а затем установить под машину устройство, которое кураторы выдавали за GPS-трекер.

По версии следствия, под видом устройства для отслеживания местоположения скрывалась взрывчатка, впоследствии приведённая в действие дистанционно. При этом сама задержанная утверждает, что не знала о подготовке покушения и считала, что выполняет задание по установке трекера. О произошедшем взрыве, по её словам, она узнала из новостей.

Знакомые Лизы рассказали, что она была спокойной и ответственной девушкой, никогда не опаздывала на работу. По их словам, москвичка получила красный диплом по специальности ветеринара, любила животных и держала дома кошку.

Официально подтверждено, что задержанная — гражданка России 2005 года рождения. Как сообщила ФСБ, с июля она находилась под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом группой лиц.

Само покушение произошло утром 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. Внедорожник 72-летнего Заворотного взорвался во время движения. Журналист получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Ранее Life.ru публиковал кадры задержания подозреваемой в подрыве автомобиля Заворотного. На видео Следственного комитета показаны допрос девушки и её сопровождение сотрудниками правоохранительных органов. В ФСБ заявили, что покушение было совершено по заданию украинских спецслужб. Расследование продолжается.