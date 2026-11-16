Следственный комитет показал видео задержания и допроса 21-летней москвички за подрыв автомобиля бывшего помощника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергея Заворотного. По информации ФСБ, гражданку России 2005 года рождения задержали совместно с сотрудниками СК и МВД, а само покушение было совершено по заданию украинских спецслужб.

Видео © СКР

На опубликованной записи запечатлена подозреваемая с размытым лицом, которая сидит в кабинете и отвечает на вопросы. Также в ролик вошли кадры её сопровождения возле ведомственного здания. Личность задержанной не раскрывается.

Как выяснили сотрудники ФСБ, девушка с июля 2026 года находилась под влиянием телефонных мошенников. Злоумышленник представлялся сотрудником Центробанка и убедил её перевести крупную сумму денег на якобы защищённые счета.

«Установлено, что задержанная с июля 2026 года находилась в психологической обработке представителя мошеннического кол-центра, действовавшего под легендой сотрудника Центрального банка России, и перечислила на т. н. безопасные счета крупную денежную сумму», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Взрыв автомобиля Заворотного произошёл утром 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. В момент детонации за рулём находился сам 72-летний журналист, ранее работавший помощником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Пострадавшего доставили в больницу с тяжёлыми травмами.