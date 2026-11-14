Журналист-международник Сергей Заворотный, пострадавший при взрыве автомобиля в Москве, остаётся в тяжёлом, но стабильном состоянии. По данным Mash, жизненно важные органы мужчины не задеты, однако врачи пока не могут исключить серьёзных осложнений.

Сейчас Заворотный находится в реанимации под постоянным наблюдением медиков. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и пребывает в искусственной коме. Артериальное давление поддерживают с помощью лекарственных препаратов.

Ситуацию осложняет длительная борьба журналиста с онкологическим заболеванием. По информации телеграм-канала, организм мужчины ослаблен после иммунотерапии, поэтому даже при отсутствии признаков ухудшения риски остаются высокими. Кроме того, в результате тяжёлой травмы руки Заворотный потерял много крови, из-за чего ему потребовалось переливание.

72-летний журналист получил серьёзные ранения утром 13 ноября, когда на Кировоградской улице в московском районе Чертаново взорвался его внедорожник Toyota Fortuner. Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Криминалисты обследуют автомобиль и назначили необходимые экспертизы. По предварительной версии, под днищем машины могло находиться самодельное взрывное устройство.

Заворотный известен как журналист, публицист и бывший советник премьер-министра Украины Николая Азарова. Он неоднократно критиковал украинские власти и СБУ, а также стал соавтором книги о политических событиях на Украине после Евромайдана.