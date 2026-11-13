При взрыве автомобиля на юге Москвы пострадал Сергей Заворотный — бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Мужчина находился за рулём машины в момент детонации и получил ранения. Следственный комитет России подтвердил его личность и возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом группой лиц.

Следком подтвердил, что за рулем автомобиля, который взорвался сегодня на юге Москвы был Сергей Заворотный. Видео © Life.ru

Инцидент произошёл утром 13 ноября на Кировоградской улице в районе Чертаново. По данным СМИ, внедорожник Toyota Fortuner взорвался вскоре после выезда с дворовой территории. Автомобиль успел проехать около 200 метров, когда прогремел мощный взрыв.

Ударной волной водителя выбросило на проезжую часть. Очевидцы бросились ему на помощь и вызвали экстренные службы. В результате детонации у машины оказались повреждены двери и стёкла, а обломки кузова разбросало по дороге.

«В результате произошедшего ранение получил находившийся за рулем автомобиля Сергей Заворотный – бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Он доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь», — уточнили в СК.

Следователи квалифицировали произошедшее по части 3 статьи 30 и пунктам «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идёт о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом группой лиц. Такая квалификация указывает, что правоохранители рассматривают взрыв как возможное умышленное нападение.

На месте происшествия работают сотрудники столичного управления СК и криминалисты. Назначаются медицинская и взрывотехническая экспертизы, которые должны помочь установить характер взрывного устройства, механизм его срабатывания и обстоятельства нападения. О подозреваемых и задержаниях ведомство пока не сообщало.

Сергей Заворотный известен как журналист, публицист и кандидат исторических наук. В разные годы он работал в российских СМИ, возглавлял пресс-службу думской фракции «Родина», а также сотрудничал с бывшим главой украинского правительства Николаем Азаровым. В 2018 году Заворотный выпустил книгу «Янукович сдал, Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину».

Ранее Life.ru рассказывал о первых подробностях взрыва внедорожника Заворотного. По сведениям SHOT, взрывное устройство могло находиться под водительским сиденьем и сработать спустя несколько минут после начала поездки. Основной удар пришёлся на переднюю часть автомобиля, однако водитель остался жив. В публикации также вспоминался похожий случай в Москве: в апреле 2024 года на Коровинском шоссе взорвалась машина бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Тогда взрыв произошёл после включения зажигания, а пострадавший получил травмы ног.