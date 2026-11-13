Подрыв автомобиля журналиста Сергея Заворотного на юге Москвы мог быть организован украинскими спецслужбами из-за его публицистической деятельности. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ИС «Вести». Политик признался, что потрясён произошедшим, и назвал пострадавшего одним из лучших российских специалистов по украинской тематике.

По словам Азарова, Заворотный много лет профессионально изучал происходящее на Украине, прекрасно разбирался в политической ситуации и открыто высказывал свою позицию. Экс-премьер считает, что именно активная публицистическая деятельность журналиста могла стать причиной покушения.

«Сергей как никто другой знает цену этим преступным деятелям из киевского режима, у которых нет сдерживающих факторов и ограничений. С ними нельзя иметь дело», — подчеркнул Азаров.

Утром 13 ноября в московском районе Чертаново взорвался автомобиль, за рулём которого находился Заворотный. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, официальных выводов о причастности украинских спецслужб пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что Николай Азаров узнал о подрыве автомобиля своего бывшего пресс-секретаря от журналистов нашего издания. Экс-премьер был потрясён случившимся и сразу предположил, что за происшествием может стоять украинская сторона. Он отметил, что Заворотный долгое время работал на Украине, хорошо знал местную политическую ситуацию и активно выступал в публичном пространстве.