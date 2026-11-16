В Москве задержали девушку 2005 года рождения, подозреваемую в покушении на бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного. По версии следствия, сначала она стала жертвой телефонных мошенников, а затем по указанию неизвестных кураторов установила взрывное устройство под автомобиль журналиста. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Задержана подозреваемая в подрыве автомобиля бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины. Видео © Следком

Как установили следователи, злоумышленники представились сотрудниками банка и убедили москвичку перевести крупную сумму на так называемые безопасные счета. После этого девушка продолжила выполнять распоряжения анонимных собеседников.

По данным СК, именно по их указанию подозреваемая разместила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Впоследствии бомбу привели в действие дистанционно.

Задержать предполагаемую исполнительницу удалось в ходе совместных мероприятий сотрудников Следственного комитета, ФСБ и МВД России.

«С задержанной проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления и иные соучастники», — сообщила Петренко.

Покушение на Сергея Заворотного произошло утром 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. Взрыв прогремел, когда журналист находился за рулём внедорожника. Мужчина получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом группой лиц.

Ранее Life.ru опубликовал видео последствий взрыва автомобиля Заворотного. По информации SHOT, внедорожник успел проехать около 200 метров после выезда со двора, прежде чем сработало устройство. Взрывом серьёзно повредило водительскую сторону машины, а самого журналиста выбросило на дорогу. Позднее Life.ru сообщил о состоянии пострадавшего: 14 ноября он оставался в реанимации, был подключён к аппарату ИВЛ и находился в искусственной коме. Ситуацию осложняли значительная кровопотеря и ранее перенесённое онкологическое заболевание. Заворотному 72 года, он известен как журналист-международник и публицист, специализирующийся на украинской политике.