В распоряжении Life.ru появилось видео с места взрыва внедорожника Toyota на Кировоградской улице в Москве. На кадрах запечатлены последствия происшествия, в результате которого тяжёлые травмы получил водитель автомобиля.

Последствия взрыва автомобиля на юге Москвы. Видео © Life.ru

Взрыв прогремел 13 ноября в районе Чертаново. По данным SHOT, машина успела проехать около 200 метров после выезда со двора, когда произошёл мощный хлопок. Ударной волной водителя выбросило на проезжую часть.

Сильнее всего пострадала левая сторона внедорожника. Взрывом повредило двери и салон автомобиля, а на дороге оказались разбросаны фрагменты кузова и резины.

Пострадавшим оказался Сергей Заворотный — журналист, кандидат исторических наук и бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова. Мужчина выжил, однако находится в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него осколочные ранения груди и спины, а также серьёзные повреждения ног.

По предварительной информации SHOT, под днищем автомобиля могло находиться самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов. Предположительно, его привели в действие дистанционно.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа столичного главка ведомства. Обстоятельства взрыва устанавливаются.