21-летняя москвичка, задержанная по подозрению в подрыве автомобиля экс-советника бывшего премьера Украины, полагала, что устанавливает на машину обычный GPS-трекер. По предварительной информации, девушка не знала, что устройство, которое она закрепила под днищем внедорожника, является взрывчаткой.

По данным Следственного комитета, подозреваемая действовала под влиянием телефонных мошенников. Сначала неизвестные представились сотрудниками банка и убедили её перевести крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. Впоследствии девушка стала выполнять распоряжения анонимных кураторов.

Именно по их указанию москвичка установила устройство под автомобиль Заворотного, утверждает следствие. Позднее бомба была дистанционно приведена в действие. Правоохранители выясняют, кто организовал преступление и отдал команду на подрыв.

Подозреваемую 2005 года рождения задержали в ходе совместных мероприятий сотрудников СК, ФСБ и МВД России. С ней проводятся следственные действия, устанавливаются другие возможные участники преступления.

Покушение произошло 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. Внедорожник Toyota Fortuner взорвался во время движения. Находившийся за рулём 72-летний Сергей Заворотный получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Ранее Life.ru рассказывал, что после взрыва Заворотному потребовалась продолжительная операция. По информации СМИ, у Заворотного диагностировали ушиб головного мозга, переломы рёбер и ноги, а также серьёзное повреждение руки. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв призвал коллег усилить меры личной безопасности. Он напомнил о нападениях на представителей СМИ и высказался за создание новых международных механизмов защиты журналистов.