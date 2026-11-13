Врачи до сих пор оперируют журналиста Сергея Заворотного, тяжело пострадавшего при взрыве автомобиля на юге Москвы. Об этом его сын сообщил в разговоре с «Рен-ТВ».

По словам родственника, операция продолжается, однако подробной информации о текущем состоянии Заворотного пока нет.

72-летний журналист получил тяжёлые травмы утром 13 ноября, когда на Кировоградской улице в районе Чертаново взорвался его внедорожник Toyota. По данным SHOT, у мужчины диагностировали повреждение руки, ушиб головного мозга, переломы рёбер и ноги.

Предварительно, взрывное устройство могло находиться под днищем автомобиля. Машина успела проехать около 200 метров после выезда со двора, прежде чем прогремел взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Заворотный известен как журналист и бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова. После случившегося Азаров в беседе с Life.ru предположил, что за взрывом могут стоять украинские спецслужбы.