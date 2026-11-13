Врачи продолжают оперировать пострадавшего при взрыве авто Сергея Заворотного
Сын Заворотного сообщил, что врачи продолжают оперировать его после взрыва
Обложка © Rutube / Библио-Глобус
Врачи до сих пор оперируют журналиста Сергея Заворотного, тяжело пострадавшего при взрыве автомобиля на юге Москвы. Об этом его сын сообщил в разговоре с «Рен-ТВ».
По словам родственника, операция продолжается, однако подробной информации о текущем состоянии Заворотного пока нет.
72-летний журналист получил тяжёлые травмы утром 13 ноября, когда на Кировоградской улице в районе Чертаново взорвался его внедорожник Toyota. По данным SHOT, у мужчины диагностировали повреждение руки, ушиб головного мозга, переломы рёбер и ноги.
Предварительно, взрывное устройство могло находиться под днищем автомобиля. Машина успела проехать около 200 метров после выезда со двора, прежде чем прогремел взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Заворотный известен как журналист и бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова. После случившегося Азаров в беседе с Life.ru предположил, что за взрывом могут стоять украинские спецслужбы.
К слову, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с Life.ru допустил, что целью взрыва мог быть сам Николай Азаров. По его словам, следствию предстоит выяснить, против кого было направлено предполагаемое покушение. Олейник также рассказал, что давно знаком с Заворотным и надеется на его выздоровление.