Искорёженный внедорожник и обломки на дороге: СК показал место взрыва авто экс-советника Азарова
СК показал искорёженный внедорожник Заворотного после взрыва в Москве
Место взрыва машины экс-советника Азарова в Москве. Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва автомобиля в московском районе Чертаново. В результате происшествия тяжёлые травмы получил 72-летний Сергей Заворотный — бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова.
Место взрыва машины экс-советника Азарова в Москве. Видео © Telegram / Следком
На кадрах запечатлены последствия взрыва на Кировоградской улице. У внедорожника Toyota Fortuner серьёзно повреждена левая сторона, часть кузова деформирована, а на проезжей части разбросаны обломки автомобиля. На месте работают сотрудники экстренных служб и следователи.
По данным СК, взрыв произошёл утром 13 ноября, когда Заворотный находился за рулём. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц, где ему оказывают медицинскую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по статьям 30 и 105 УК РФ. Криминалисты и специалисты-взрывотехники обследуют повреждённый автомобиль и прилегающую территорию. Также планируется проведение медицинской и взрывотехнической экспертиз.
Ранее Life.ru сообщал первые подробности взрыва внедорожника в Чертанове. По предварительным данным, автомобиль успел проехать около 200 метров после выезда со двора, когда прогремел мощный хлопок. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Позднее появилась информация о возможном использовании самодельного взрывного устройства мощностью около 300 граммов. По данным SHOT, его могли закрепить под днищем машины и привести в действие дистанционно. Также стали известны подробности состояния Заворотного: журналист получил осколочные ранения груди и спины, а также серьёзные повреждения ног.