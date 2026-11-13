Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва автомобиля в московском районе Чертаново. В результате происшествия тяжёлые травмы получил 72-летний Сергей Заворотный — бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова.

Место взрыва машины экс-советника Азарова в Москве. Видео © Telegram / Следком

На кадрах запечатлены последствия взрыва на Кировоградской улице. У внедорожника Toyota Fortuner серьёзно повреждена левая сторона, часть кузова деформирована, а на проезжей части разбросаны обломки автомобиля. На месте работают сотрудники экстренных служб и следователи.

По данным СК, взрыв произошёл утром 13 ноября, когда Заворотный находился за рулём. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц, где ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по статьям 30 и 105 УК РФ. Криминалисты и специалисты-взрывотехники обследуют повреждённый автомобиль и прилегающую территорию. Также планируется проведение медицинской и взрывотехнической экспертиз.