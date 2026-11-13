Пострадавший при подрыве авто в Москве Заворотный впал в кому
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Журналист Сергей Заворотный, ранее работавший советником и пресс-секретарём бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, впал в кому после взрыва автомобиля на юге Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.
По данным издания, врачи сейчас проводят пострадавшему операцию. Состояние Заворотного оценивается как тяжёлое — он подключён к аппарату ИВЛ.
Взрыв произошёл утром 13 ноября на Кировоградской улице в районе Чертаново. Автомобиль, за рулём которого находился журналист, взорвался во время движения. Пострадавшего доставили в больницу.
Заворотный получил тяжёлые травмы, в том числе повреждения головы, переломы и травматическую ампутацию руки. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее Life.ru сообщал о реакции Николая Азарова на подрыв автомобиля его бывшего пресс-секретаря. Экс-премьер Украины признался, что узнал о происшествии от журналистов Life.ru, и назвал случившееся тяжёлым известием.