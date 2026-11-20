На юге Москвы при пожаре в квартире погиб человек. Возгорание произошло на кухне жилого дома на улице Подольских Курсантов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома № 6. Площадь пожара составила около шести квадратных метров. Несмотря на небольшие масштабы возгорания, избежать гибели человека не удалось. Личность погибшего и причины происшествия устанавливаются.

Ранее в городе Вяземском Хабаровского края ночной пожар в частном деревянном доме унёс жизни трёх человек, среди которых двое маленьких детей. Погибли мальчики четырёх и шести лет, а также их 19-летний дядя. Спастись удалось только 25-летнему отцу детей, которого с ожогами рук доставили в больницу. Огонь сначала охватил пристройку к частному деревянному дому, а затем перекинулся на жилые помещения. Ситуацию осложнило факельное горение газового баллона.