Белоруссия направила специалистов МЧС к границе с Литвой после пожара на Игналинской атомной электростанции. Спасатели проверяют радиационную обстановку в Браславском районе Витебской области, расположенном неподалёку от объекта. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МЧС.

Возгорание произошло ещё 17 ноября в складском помещении первого энергоблока Игналинской АЭС, расположенной всего в четырёх километрах от белорусской границы. Сообщение о пожаре поступило литовским спасателям в 09:34, а полностью потушить огонь удалось к 11:51.

В помещении площадью около 20 квадратных метров загорелись полиэтиленовые пакеты с использованными средствами защиты. Пожарные вынесли из здания три ацетиленовых и восемь кислородных баллонов. При этом огонь повредил электрооборудование.

Белорусское МЧС заявило, что первоначально не получило официального уведомления от Литвы об инциденте. Ведомство направило соседней стране запрос в рамках двустороннего соглашения об обмене информацией о ядерных авариях, одновременно предложив помощь в ликвидации последствий происшествия.

Позднее литовский регулятор ядерной безопасности ответил на обращение Минска. В Вильнюсе подтвердили, что никто не пострадал, а угрозы радиационной безопасности нет. Из-за пожара временно остановили только работы по выводу станции из эксплуатации на участке вытяжной вентиляции. Остальные мероприятия продолжаются в штатном режиме.

В Центре радиационной защиты Литвы также заверили, что происшествие не представляет опасности для населения. При этом Игналинская АЭС уже много лет не производит электроэнергию: последний её реактор остановили в 2009 году, после чего начался длительный процесс демонтажа оборудования.

Ранее Life.ru рассказывал об аналогичном происшествии на Игналинской АЭС в ноябре 2025 года. Тогда пожар возник в блоке фильтрации воздуха комплекса переработки радиоактивных отходов. Белоруссия также запросила у Литвы официальные разъяснения. После проверки литовская сторона сообщила, что опасных выбросов не произошло, а событие предварительно классифицировали ниже международной шкалы ядерных и радиологических событий.

Кроме того, Life.ru писал о системе радиационного мониторинга, действующей в Белоруссии. Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Игорь Чешик объяснял, что специалисты постоянно отслеживают состояние воздуха, почвы и воды. По его словам, такая система позволяет оперативно обнаруживать изменение радиационной обстановки, в том числе при переносе радионуклидов с территории соседних государств.