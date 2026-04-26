Ветер из зоны смерти: Белоруссию предупредили о риске переноса радионуклидов с Чернобыля

Если с Чернобыльской АЭС обращаться правильно, то она не будет угрожать Белоруссии но в случае пожаров или других ЧП есть риск переноса радионуклидов на территорию республики. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

«При правильной эксплуатации Чернобыльская АЭС не будет представлять угрозы для радиоэкологической обстановки», — сказал он.

Он напомнил, что в Белоруссии работает система радиационного мониторинга — она входит в национальную систему наблюдения за окружающей средой. В неё входят много пунктов наблюдений и лабораторий. Специалисты следят за воздухом, почвой и водой. Если ситуация изменится на соседней территории, они узнают об этом сразу.

«В случае возникновения пожаров на территории зоны отчуждения украинской стороны, большой интенсивности и охватывающих большие территории, при определённых климатических условиях и неблагоприятном стечении обстоятельств (направление и сила ветра, длительное отсутствие осадков, высокие положительные температуры) существует риск переноса радионуклидов на прилегающую к границе территорию Беларуси», — сказал Чешик.

Понять, что такой перенос начался, можно по увеличению содержания радионуклидов в пробах воздуха, которые регулярно берут на пунктах наблюдения Белгидромета.

В этом году исполняется 40 лет с момента аварии на ЧАЭС — крупнейшей техногенной катастрофы по масштабам ущерба и последствиям. Авария произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия пострадала больше всех других республик: радиацией было загрязнено около 23% её территории. Последний работающий реактор станции остановили в 2000 году, сейчас ЧАЭС выводят из эксплуатации.

Раньше учёный из Чернобыля ответил на вопрос о мутантах в зоне отчуждения. Он объяснил: вопреки популярным мифам, массовых уродств у местных животных не наблюдается. Исследователь добавил, что в дикой природе особи с отклонениями почти не выживают — естественный отбор работает даже в условиях радиации.