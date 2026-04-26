Академик ответил, могут ли в Белоруссии попасться радиоактивные продукты из-за аварии на ЧАЭС

Белорусские магазины не продадут продукты с превышением радиации. Об этом заявил директор Института радиобиологии НАН Белоруссии Игорь Чешик в день 40-летия со дня катастрофы на ЧАЭС.

«Каждая партия продуктов проходит радиационный контроль. Попадание в магазины продуктов с превышением уровня радиоактивного загрязнения по нормируемым радионуклидам исключено», — приводит слова Чешика РИА «Новости».

Учёный добавил, что за 40 лет в стране провели беспрецедентную работу в сфере сельского хозяйства и ветеринарии. Результаты позволяют получать экологически безопасную продукцию. Единичные случаи превышения норм бывают — по каждому проводят анализ причин.

Чешик заверил — продукция из магазина на 100% безопасна. Неважно, произвели её в Гомельской области или другом регионе. А вот покупка у частников на трассе — риск для здоровья. Такие товары не проходят радиационный контроль.

За последние пять лет случаи отпуска продукции с превышением норм радионуклидов не регистрировали. На предприятиях сырьё и готовая продукция проходят тройной контроль — на входе, в процессе переработки и на выходе. На мясокомбинатах весь скот из загрязнённых хозяйств проверяют прижизненно.

26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС, расположенной неподалеку от города Припять (Украинская ССР), произошла самая масштабная авария в истории атомной энергетики. Во время испытаний, связанных с отключением системы аварийной защиты, мощность реактора вышла из-под контроля, спровоцировав паровой взрыв и разрушение активной зоны. Вследствие этого в атмосферу попало около 190 тонн радиоактивных материалов, которые загрязнили обширные районы Белоруссии, Украины и России, а также территории Западной Европы.

Ранее учёный из Чернобыля ответил на вопрос о мутантах в зоне отчуждения. Он пояснил — несмотря на популярные мифы, у местных животных нет массовых видимых уродств. Исследователь добавил — в дикой природе особи с отклонениями почти не выживают. Естественный отбор работает даже в условиях радиации.