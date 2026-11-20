В городе Вяземском Хабаровского края ночной пожар в частном деревянном доме унёс жизни трёх человек, среди которых двое маленьких детей. Погибли мальчики четырёх и шести лет, а также их 19-летний дядя. Спастись удалось только 25-летнему отцу детей, которого с ожогами рук доставили в больницу. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Трагедия произошла 20 ноября около 02:00 по местному времени на улице Смирнова. Огонь сначала охватил пристройку к частному деревянному дому, а затем перекинулся на жилые помещения. Ситуацию осложнило факельное горение газового баллона.

На месте работали девять пожарных и три единицы спецтехники. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 04:30. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

По предварительным данным МЧС, в доме отсутствовал пожарный извещатель. Сейчас дознаватели и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Специалисты осматривают место трагедии, опрашивают очевидцев и собирают материалы для проведения экспертиз.

По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в Комсомольске-на-Амуре, при котором погибли мать и четверо детей. Трагедия произошла 8 октября в квартире многоэтажного дома. Ещё двух детей в возрасте шести и десяти лет удалось спасти соседям до прибытия пожарных, после чего пострадавших доставили в больницу.