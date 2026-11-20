Пожарные спасли всех 28 коров при тушении фермы в Чувашии. Огонь охватил 250 квадратных метров здания в селе Первомайское Батыревского округа, сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20:38. К моменту прибытия спасателей часть животных уже выбралась из горящего помещения, остальные оказались в дальнем углу фермы. Пожарные вывели оставшихся коров из здания. В результате происшествия ни одно животное не погибло.

Огонь распространился по деревянному каркасу строения, обшитого профнастилом. Размеры фермы составляют 10 на 50 метров. На месте работали восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ранее в Краснодаре вспыхнула мансарда трёхэтажного многоквартирного дома, откуда эвакуировали 64 человека. Среди них восемь детей. Через десять минут после вызова к зданию прибыли первые пожарные расчёты. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Первоначально к тушению привлекли 27 специалистов и восемь единиц техники, однако позднее группировку увеличили до 48 человек.