В Марий Эл столкновение УАЗа с припаркованным грузовиком Howo привело к гибели человека. Ещё восемь пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщила прокуратура республики.

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с УАЗом в Марий Эл. Видео © MAX / Прокуратура Республики Марий Эл

Авария произошла 19 ноября около 19:40 на 44-м километре трассы Йошкар-Ола — Уржум в Советском районе. По предварительным данным, водитель УАЗа врезался в стоявший на дороге грузовик. Один человек умер на месте происшествия. Медицинская помощь потребовалась ещё восьми участникам ДТП.

Ранее Life.ru писал, что девять человек пострадали в результате аварии с «газелью» в Пензе. Автомобиль наехал на препятствие, после чего на место прибыли экстренные службы. Для ликвидации последствий аварии задействовали девять сотрудников МЧС и две единицы техники.