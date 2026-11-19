В Новгородской области отец погибшего 17-летнего питбайкера получил шесть месяцев исправительных работ условно. О приговоре сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Суд признал 43-летнего мужчину виновным в вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни. Помимо исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, ему назначили испытательный срок продолжительностью шесть месяцев.

Трагическая история началась ещё в 2023 году, когда житель Старорусского округа подарил сыну питбайк. Мужчина знал, что у подростка нет водительского удостоверения, однако разрешал ему пользоваться техникой. На протяжении трёх лет юноша регулярно выезжал на ней.

В июне 2026 года очередная поездка закончилась смертельной аварией. В Старорусском округе 17-летний водитель питбайка столкнулся с легковым автомобилем. От удара мини-мотоцикл загорелся, а подросток получил тяжёлые травмы и ожоги.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось. После гибели юноши правоохранители начали разбираться в обстоятельствах, при которых несовершеннолетний получил возможность управлять питбайком без водительских прав.

Действия отца квалифицировали по части 1 статьи 151.2 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни.

Суд согласился с обвинением и назначил мужчине условное наказание. При этом вынесенный приговор ещё не вступил в законную силу.