Три человека погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti, «Газели» и грузовика Scania в Вологде. По предварительной информации, смертельное столкновение произошло во время обгона. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП случилось вечером 15 ноября около 19:19 по московскому времени на улице Гиляровского, возле дома № 50, корпус 2. По предварительной версии полиции, водитель Chevrolet Lacetti попытался обогнать «Газель», но допустил касательное столкновение с ней. После этого легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Scania.

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в Chevrolet. За рулём большегруза был мужчина 1989 года рождения. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения и выясняют причины произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в Ленинградской области. В посёлке Сосново легковой автомобиль столкнулся со стоявшим грузовиком. В результате аварии погибли три пассажира, а 20-летний водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.