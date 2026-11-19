Девять человек пострадали в результате аварии с «Газелью» в Пензе. Предварительные данные приводит PenzaNews со ссылкой на региональное управление МЧС.

Дорожное происшествие случилось утром 19 ноября. Автомобиль наехал на препятствие, после чего на место прибыли экстренные службы.

По состоянию на 07:45 мск спасатели располагали информацией о девяти пострадавших. Детей среди них нет.

Для ликвидации последствий аварии задействовали девять сотрудников МЧС и две единицы техники. Обстоятельства происшествия и сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о похожей аварии с пассажирской «Газелью» в Уфе. Утром 12 ноября микроавтобус врезался в ограждение возле остановки «Городской дворец культуры». Несколько человек получили травмы, пострадавших доставили в больницы. Прокуратура Башкирии организовала проверку соблюдения законодательства о пассажирских перевозках.