В Уфе пассажирская «Газель Next» попала в ДТП возле остановки «Городской дворец культуры». Несколько человек получили травмы и были доставлены в больницы. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Авария произошла 12 ноября около 08:10 по местному времени (06:10 мск). По предварительной информации, микроавтобус протаранил ограждение. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм пока не уточняются.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о пассажирских перевозках. Специалистам предстоит установить обстоятельства происшествия и оценить соблюдение требований безопасности при эксплуатации общественного транспорта.

Ранее Life.ru рассказывал о другом ДТП с автобусами в Уфе. Вечером 1 ноября на улице Юрия Гагарина пассажирский «НефАЗ» столкнулся со служебным транспортом одного из предприятий. В результате пострадали шесть человек, всех доставили к медикам. Прокуратура также организовала проверку обстоятельств аварии.