Две женщины оказались в больнице после аварии с рейсовым автобусом в Республике Коми. Транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось на бок. По факту происшествия Следственный комитет организовал процессуальную проверку, сообщили в региональном управлении ведомства.

ДТП произошло 10 ноября около 10:30 на 20-м километре автодороги Керки — Дутово в Сосногорском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции, микроавтобус Mercedes-Benz следовал по маршруту № 536 из Ухты в Нижний Одес. В салоне находились пять человек.

Во время движения водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия двух пассажирок госпитализировали. Информация о тяжести полученных ими травм не приводится.

Следователи выясняют, что стало причиной аварии и были ли соблюдены требования безопасности при перевозке пассажиров.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По её итогам будет принято процессуальное решение.