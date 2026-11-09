В Магаданской области произошло ДТП с вахтовым автобусом, в результате которого пострадали шесть человек. Двоих пассажиров доставили в больницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автобус с вахтовиками перевернулся в Магаданской области. Фото © Госавтоинспекция Магаданской области

Авария произошла 8 ноября на 69-м километре автодороги Герба — Омсукчан в Омсукчанском округе. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Shacman не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

Травмы получили шесть пассажиров вахтового автобуса. Двух пострадавших бригада скорой помощи доставила в медицинские учреждения. Сведения о тяжести их состояния не приводятся.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Life.ru сообщал о похожей аварии с вахтовым автобусом в Красноярском крае. Тогда транспортное средство, перевозившее 25 рабочих, съехало в кювет и опрокинулось. Травмы получили четыре пассажира.