Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 3, загорелся в Корсакове. К приезду пожарных машина уже была полностью охвачена огнём. Водитель и пассажиры успели покинуть салон самостоятельно, сообщили в МЧС Сахалинской области.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 24 квадратных метров. В тушении участвовали пять специалистов и одна единица техники регионального управления МЧС России. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причину возгорания предстоит установить дознавателю.