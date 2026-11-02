На Сахалине сгорел пассажирский автобус маршрута № 3
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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 3, загорелся в Корсакове. К приезду пожарных машина уже была полностью охвачена огнём. Водитель и пассажиры успели покинуть салон самостоятельно, сообщили в МЧС Сахалинской области.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 24 квадратных метров. В тушении участвовали пять специалистов и одна единица техники регионального управления МЧС России. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причину возгорания предстоит установить дознавателю.
Ранее Life.ru писал, что пожар на угольном предприятии в Туве, после которого десятки сотрудников оказались вынуждены экстренно покидать здание, привлёк внимание прокуратуры. Ведомство намерено выяснить, насколько безопасными были условия эксплуатации объекта и не могли ли нарушения противопожарных требований привести к чрезвычайному происшествию. В рамках проверки прокуроры изучат состояние помещений, инженерных коммуникаций и электрооборудования.