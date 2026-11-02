Пожар, в котором пострадали 11 человек, произошёл в общежитии угледобывающего предприятия на Межегейском месторождении в Туве. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Прокуратура начала проверку после пожара на Межегейском месторождении в Туве. Ранее Life.ru писал, что пожар привёл к травмированию 11 человек, четверых из них пришлось госпитализировать. Из административно-бытового здания самостоятельно эвакуировался 181 человек, а площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. По предварительной версии МЧС, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.