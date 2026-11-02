Четверо пострадавших при пожаре в Туве находятся в состоянии средней тяжести
Обложка © Life.ru
Четверо пострадавших при пожаре на Межегейском угольном месторождении в Туве находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.
Все пациенты госпитализированы в травматологическое отделение республиканской больницы. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь.
Напомним, возгорание на территории Межегейского месторождения произошло ночью в Тандинском районе Тувы. Место происшествия находится в 47 километрах от села Бай-Хаак. Пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. В результате происшествия на производстве пострадали 11 человек, четверо из них были доставлены в медучреждение. Всего самостоятельно эвакуироваться успел 181 человек. По предварительной версии специалистов, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрооборудования и электросетей, возникший из-за короткого замыкания.
Больше новостей о пожарах и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.