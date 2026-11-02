Стала известна возможная причина смерти трёх человек в бомбоубежище в Приморье
Отравление могло стать причиной гибели трёх человек в бомбоубежище в Приморье
Обложка © MAX / Следком Приморья
Тайна страшной находки в Приморском крае получила новые подробности: следователи рассматривают версию отравления как возможную причину гибели трёх человек, чьи останки обнаружили в бомбоубежище. Среди погибших, по предварительным данным, женщина и двое мужчин. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Приморскому краю.
Скелетированные останки нашли в подвальном помещении в Лесозаводске. После обнаружения останков правоохранители приступили к выяснению обстоятельств трагедии. Точные причины смерти пока неизвестны.
«По предварительным данным, останки принадлежат женщине и двум мужчинам, которые вели асоциальный образ жизни. Причиной смерти могло быть отравление; точная причина устанавливается, в связи с чем назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в региональном управлении СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.
Следователям предстоит установить, при каких обстоятельствах погибли люди и что именно привело к трагедии. Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз.
Ранее в Приморском крае при пожаре в частном доме погибли два человека. Возгорание произошло 1 ноября на улице Кедровой в Дальнереченском округе и охватило около 40 квадратных метров. Пожарные ликвидировали огонь, а дознаватели МЧС приступили к выяснению причин трагедии.
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