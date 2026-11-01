Останки трёх человек обнаружили в бомбоубежище в городе Лесозаводске Приморского края. Необычную находку сделали во время вскрытия помещения для проведения замеров и постановки объекта на кадастровый учёт. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Скелеты находились в одном из помещений убежища. Два из них лежали на спальных местах, ещё один обнаружили на полу. По предварительной информации, погибшие могли находиться там около пяти лет.

Как стало известно телеканалу, личности обнаруженных пока официально не установлены. Предположительно, останки принадлежат братьям-близнецам Юрию и Дмитрию Ш., а также сожительнице последнего — 39-летней Наталье У.

По имеющимся данным, женщина числится пропавшей без вести с 2022 года. Обстоятельства гибели всех троих предстоит выяснить специалистам.

Причины смерти и то, как люди оказались в бомбоубежище, пока неизвестны. Для установления всех обстоятельств произошедшего предстоит провести необходимые экспертизы.