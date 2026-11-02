В Тандинском районе Республики Тыва произошёл пожар на территории Межегейского месторождения. Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС 2 ноября в 02:09 по местному времени.

По информации ведомства, место происшествия находится в 47 километрах от села Бай-Хаак. На вызов направили подразделение 13-й пожарно-спасательной части, сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.

Ранее на Болотной набережной в центре Москвы вспыхнул пожар на крыше здания, которое сейчас реконструируют. Возгорание началось из-за горящего мусора. На место оперативно прибыли пожарные и скорая помощь. По последним данным, огонь возник на крыше строения, расположенного рядом с «ГЭС-2», и был быстро ликвидирован.