В Тюмени женщина обвинила бывшего супруга в поджоге её дома, в котором находилась пожилая мать. По словам пострадавшей, после пожара мужчина продолжил проникать на участок, устраивать погромы и угрожать расправой. При этом многочисленные обращения в полицию, как утверждает тюменка, не принесли результата. Свою историю Оксана Шигаева рассказала изданию 72.ru.

По словам женщины, 7 октября бывший муж перелез через забор её дома в районе Казарово. На участке он взял металлическое ведро, положил внутрь бумагу, добавил жидкость для розжига и поджёг. Пламя быстро охватило хозяйственную постройку, а затем перекинулось на жилой дом.

В тот момент на втором этаже находилась мать Оксаны. Женщина смотрела телевизор, когда заметила огонь за окном. Она успела позвонить дочери и самостоятельно выбраться на улицу. Из-за высокой температуры в доме выбило балконную дверь.

Самой Оксаны дома не было. Вскоре ей позвонил бывший супруг.

«Приезжай. У тебя дом горит», — передаёт его слова тюменка.

По словам Шигаевой, мужчина прекрасно знал, что в здании находится её мать. Однако пожарных он не вызвал и тушить огонь не пытался. На помощь прибежали соседи, но справиться с пламенем при помощи огнетушителя уже не удалось.

Особенно Оксану потрясло предполагаемое объяснение бывшего мужа. По её словам, когда пожарные спросили мужчину о причинах поджога, тот ответил: «Потому что я люблю».

Оксана рассказала, что познакомилась с будущим мужем около 15 лет назад. Долгое время супруги жили спокойно, а мужчина хорошо относился к её сыну от предыдущих отношений. Однако примерно пять лет назад он начал злоупотреблять алкоголем. Постепенно, по словам женщины, выпивка переросла в продолжительные запои.

В январе 2026 года супруги разъехались, а 14 марта официально развелись. Первое время после расставания они сохраняли нормальные отношения, но осенью, утверждает Оксана, бывший муж стал проявлять агрессию и ревность.

После пожара мужчину доставили в отдел полиции, однако уже на следующее утро отпустили. Тюменка подала заявление с просьбой проверить обстоятельства произошедшего на наличие признаков незаконного проникновения в жилище, умышленного уничтожения имущества и покушения на убийство.

Но на этом, по её словам, история не закончилась. Бывший супруг продолжил отправлять сообщения с угрозами.

«Если ты не будешь со мной, ты не будешь ни с кем», «Я всё спалю», «Я тебя убью», — цитирует переписку Оксана.

Женщина утверждает, что 15 октября мужчина снова проник в дом через окно, испортил её вещи и прислал фотографии устроенного погрома. На следующий день он вернулся и разбил окно в сауне.

Шигаева неоднократно обращалась в полицию. Однако, по её словам, сотрудники на вызовы не приезжали, ссылаясь на отсутствие свободных машин. В итоге женщина направила жалобу в прокуратуру, начала устанавливать камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Сейчас она временно живёт у матери, опасаясь новых нападений.

При этом в пресс-службе полиции Тюмени журналистам сообщили, что участковые проводят проверку по обращениям женщины. Окончательное решение на момент публикации принято не было. Получить комментарий самого мужчины журналистам не удалось.

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